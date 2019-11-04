Konya'da magandalar yolu kapatıp drift yaptı

Konya'nın Selçuklu ilçesi Beyşehir Çevre Yolu üzerinde saat 15.30 sıralarında, düğün konvoyunda bulunduğu tahmin edilen plakası alınamayan araç yolu trafiğe kapattıktan sonra drift atmaya başladı.

TEPKİLERE ALDIRIŞ ETMEDİLER

Bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, kendi etrafında dönmeye başlayan otomobil sürücüsünün ortalığı dumana boğduğu görülüyor. Görüntülerde, uzun araç kuyruklarının oluştuğu caddede, yoluna gitmek isteyen bazı araç sürücülerinin korna çalarak duruma tepki gösterdiği yer alıyor.

Trafik magandaları yolu kapatıp drift attılar VİDEO

İLERLEMEK İSTEYEN ARAÇLARIN ÖNÜNÜ KESTİ

Yaklaşık 15 saniye drift atan sürücü daha sonra yoluna devam ederken, arkasından gelen başka bir otomobil sürücüsü de ilerlemek isteyen araçların önünü yan durarak kesiyor. Drift yapmaya çalışan ancak başarılı olamayan ikinci aracın da zikzak çizerek hızla uzaklaştığı görülüyor. Drift atan araçların uzaklaşmasıyla caddedeki araçlar güçlükle yollarına devam edebildi.