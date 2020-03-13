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Konya'da minibüs ile tır çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Minibüs ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

DHA | 13.03.2020 - 15:30..
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Konya'da Ereğli- Ulukışla karayolu Çakmak mevkiinde Suriye uyruklu Mahmud Nehle yönetimindeki 03 BF 821 plakalı minibüs, önündeki Muharrem Kopan'ın kullandığı 33 AUE 84 plakalı tıra arkadan çarptı.

Konya'da minibüs ile tır çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

1 ÖLÜ,  3 YARALI

Kazada sürücünün yanında oturan ve emniyet kemeri takılı olmayan Suriyeli Sabah Şuaib, hayatını kaybederken, sürücü Mahmud Nehle ve vatandaşı olan Ayşe Arbaş, Abir Elmısri ise yaralandı.

Konya'da minibüs ile tır çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı VİDEO

Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, tedaviye alınan Mahmud Nehle'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Tır şoförü Muharrem Kopan'ın yara almadan kurtulduğu kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'da minibüs ile tır çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Konya'da minibüs ile tır çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

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