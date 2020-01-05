Konya'da minibüs tıra çarptı: 5 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde, Enver Güler'in kullandığı 16 MAG 41 plakalı minibüs, Yılmaz Alptekin yönetimindeki 27 AKL 57 plakalı tıra arkadan çarptı.

5 YARALI

Kazada 45 yaşındaki Bedia Güler'in minibüste sıkıştığı öğrenildi. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin çalışmasıyla Bedia Güler, sıkıştığı yerden yaralı kurtarıldı.

Aynı araçta bulunan Seda (22), Sibel (19) ve Muhammed Güler ile sürücü Enver Güler'in ise yaralı olduğu belirlendi.

Sağlık görevlileri, 5 yaralıyı ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı



