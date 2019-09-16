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Konya'da mısır yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, şarampole uçtu. Kamyonda sıkışan sürücü hastaneye kaldırılırken, yetkililer sürücünün sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

İHA | 16.09.2019 - 16:01..
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Konya-Adana karayolu üzeri Karapınar ilçesi Merdivenli mevkiinde Osman T. idaresindeki mısır yüklü tır,  sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Konya'da mısır yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Konya'da mısır yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

SÜRÜCÜ SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARILDI

Yaralı tır sürücüsü Osman T., sıkıştığı araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra ambulansla, Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konya'da mısır yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tedavi altına alınan yaralı sürücünün, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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