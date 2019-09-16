Konya'da mısır yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Konya-Adana karayolu üzeri Karapınar ilçesi Merdivenli mevkiinde Osman T. idaresindeki mısır yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜ SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARILDI
Yaralı tır sürücüsü Osman T., sıkıştığı araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra ambulansla, Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Tedavi altına alınan yaralı sürücünün, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.