Konya'da mısır yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

1 Elif Şafak'ın son kitabı çalıntı iddiası Yazar Elif Şafak'ın, Booker Ödülü'ne de aday olduğu 'On Dakika Otuz Sekiz Saniye' kitabı, çalıntı iddiaları nedeniyle adaylıktan çıkarıldı.

2 Salih Uyan cevapladı: Çocuğa kaç yaşında telefon alınmalı Eğitimci, Yazar Salih Uyan ile röportajımızın ikinci bölümünde çizgi filmler, akıllı telefonlar ve sosyal medya üzerine konuştuk.

3 Üniversite kampüsünde inanılmaz kaza: 1 ölü Kampüs içerisinde sulama yapan traktörün altında kalan genç kadın, hayatını kaybetti.

4 Eski savcı Mehmet Murat Yönder'e 12 yıl hapis cezası Ergenekon, Balyoz, ÇYDD gibi kumpas soruşturmalarını yürüten eski savcı Mehmet Murat Yönder, FETÖ üyeliğinden 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

5 Kalp ameliyatına girmeden önce evlilik teklifi etti 28 yaşındaki İsa Özcan, kanseri yenen ve en büyük destekçisi kız arkadaşına, kalp ameliyatına girmeden önce evlenme teklifi etti.

6 Motorine zam Motorinin litre fiyatına, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 7 kuruş zam geldi.