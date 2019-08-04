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Konya'da motosikletle hız ve zikzak can aldı

Motosikletin arkasında oturduğu yerden fırlayıp cipe çarpan Özge Karakaya, hayatını kaybetti.

DHA | 04.08.2019 - 21:43..
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Konya'da merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Yolu'nda sondaj firmasında çalışan Sefa İnel (23), arkadaşı Özge Karakaya ile birlikte motosikletiyle gezintiye çıktı.

KONTROLÜ KAYBETTİ

İnel yönetimindeki motosiklet, iddiaya göre hızlı ve zikzak çizerek ilerlerken, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybedip, önündeki Suriye uyruklu Muhammed El Sekkar'ın kullandığı otomobile çarptı.

Konya'da motosikletle hız ve zikzak can aldı

Çarpmanın şiddetiyle arkada oturan Özge Karakaya, motosikletten fırlayıp o sırada akaryakıt istasyonundan çıkmak üzere olan Fransa plakalı cipe çarptı.

Kaskı da başından fırlayan Karakaya, kanlar içinde kaldı. Motosiklet sürücüsü İnel ise kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Karakaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayı duyup, olay yerine gelen Karakaya'nın yakınları sinir krizi geçirdi.

GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI

Polise, kazanın nasıl olduğunu anlatan görgü tanıkları, motosikletin hızlı ve zikzak yaparak ilerlediğini, daha sonra önündeki otomobile çarptığını ve arkasında oturan genç kızın da, fırlayıp cipe çarptığını söyledi. Motosiklet sürücü İnel, ambulansta yapılan tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayın ardından kaza yerinde toplanan kalabalığın, polisin uyarılara rağmen bekleyip, cesedi izlemesi ise dikkat çekti.

Konya'da motosikletle hız ve zikzak can aldı

Konya'da motosikletle hız ve zikzak can aldı

Konya'da motosikletle hız ve zikzak can aldı

Konya'da motosikletle hız ve zikzak can aldı

Konya'da motosikletle hız ve zikzak can aldı

Konya'da motosikletle hız ve zikzak can aldı

Konya'da motosikletle hız ve zikzak can aldı

Konya'da motosikletle hız ve zikzak can aldı

Konya'da motosikletle hız ve zikzak can aldı

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