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Konya'da motosikletliye çarpıp kaçtı

Ereğli ilçesinde kamyonetin motosikletliye çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İHA | 22.07.2019 - 20:08..
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Konya'nın Ereğli ilçesinde Adana-Konya Karayolu Medaş Kavşağı'nda, 42 UY 638 plakalı kamyonet, kavşakta İlhan İ. idaresindeki 42 CIL 31 plakalı motosiklete çarptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpmanın etkisiyle sürücü İlhan İ. ile Ali İ. savrularak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

PLAKASI YERE DÜŞTÜ

Motosiklete çarpan kamyonetin plakası ise kaza sırasında olay yerine düştü. Kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinde kaza anını tespit etti.

KAZA ANI KAMERADA

Görüntülerde kamyonet sürücüsünün kavşağa hızla gelerek yolun karşısına geçmek isteyen motosiklete çarptığını belirleyen polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Motosiklete çarpan kamyonet şoförü olay yerinden kaçtı

Konya'da motosikletliye çarpıp kaçtı

Konya'da motosikletliye çarpıp kaçtı

Konya'da motosikletliye çarpıp kaçtı

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