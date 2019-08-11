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Konya'da mühimmat taşıyan kamyonda yangın

Akşehir ilçesinde mühimmat taşıyan kamyonda çıkan yangın, bir felakete yol açmadan söndürüldü.

AA & Ensonhaber | 11.08.2019 - 04:22..
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Konya'da mühimmat taşıyan kamyonda yangın

Akşehir-Afyonkarahisar kara yolunun 16. kilometresinde ilerleyen 8 araçlık askeri konvoydaki mühimmat yüklü kamyonda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Konya'da mühimmat taşıyan kamyonda yangın

Yangında mühimmatların patlayarak çevreye saçılması sonucu kara yolu, vatandaşların güvenliği açısından trafiğe kapatıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Konya'da mühimmat taşıyan kamyonda yangın

Ekiplerin soğutma çalışmasının ardından Afyonkarahisar-Akşehir kara yolunda ulaşım tek şeritten kontrollü sağlandı.

Konya'da mühimmat taşıyan kamyonda yangın

HATAY'DAKİ YANGIN AKILLARA GELDİ

Konya'da yaşanan bu olay, önceki gün Hatay'da bir askeri depoda yaşanan yangını hatırlattı.

Özellikle Fırat'ın doğusundaki terör odaklarına yönelik operasyona hazırlanılan şu günlerde, olası facialara karşı daha sıkı önlemlerin alınması gerekliliği bir kez daha ortaya çıktı.

Konya'da mühimmat taşıyan kamyonda yangın

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