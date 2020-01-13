Konya'da müşteriyi öldüren işletme müdürü cezaevinde

Konya'nın Selçuklu ilçesi Musallla Bağları Mahallesi'nde, Bekir Durna, arkadaşı Yavuz K. (33) ile gittiği barda, iddiaya göre alkol aldıktan sonra hesabı ödemek istemedi.

HESAP YÜZÜNDEN KAVGA ÇIKTI

İşletme Müdürü İsmail Demir, ikiliye hesabı ödemelerini söyledi. Taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Bekir Durna, yanında taşıdığı tabancayı çekip, önce havaya ateş etti ardından da İsmail Demir'i sağ omzundan vurarak, yaraladı.

İŞ YERİNE AİT TABANCAYLA ÖLDÜRDÜ

Demir, Durna'nın elindeki tabancayı tekme atarak, yere düşürdü. Daha sonra da iş yerine ait servis aracındaki tabancıyı alıp, Durna'ya ateşledi. Ağır yaralanan Durna, yakında bulunan özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Durna, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

"ÖLDÜRMEK İÇİN SIKMADIM"

Hastanede tedaviye alınan İsmail Demir ilk ifadesinde, ''Hesabı ödemeden iş yerinden ayrılmak istediler. Çıkarken de küfür ettiler. Ben de hesabı ödemelerini istedim. Bana silah çektiler. Omzumdan vuruldum. Daha sonra iş yerine ait servis aracından aldığım tabancayla Durna'nın bacaklarına doğru ateş açtım. Öldürmek için sıkmadım'" dedi.

TUTUKLANDI

Tedavisinin ardından gözaltına alınan İsmail Demir, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.