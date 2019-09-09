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Konya'da müteahhit, kalorifer dairesinde ölü bulundu

Müteahhit Ömer Altunay, yaptığı binanın kalorifer dairesinde ölü bulundu. Altunay'ın kalp krizi geçirdiği üzerinde duruluyor.

DHA | 09.09.2019 - 01:29..
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Konya'nın Kulu ilçesinde Ömer Altunay, müteahhitliğini kendilerinin yaptığı ve oğlunun oturduğu binanın kalorifer dairesinde komşuları tarafından hareketsiz halde bulundu.

Polis ve sağlık görevlilerine haber verildi. Eve gelen sağlık görevlileri Altunay'ın öldüğünü belirledi.

KALP KRİZİ OLABİLİR

Altunay'ın kalorifer kazanının bakımıyla ilgilendiği sırada kalp krizi geçirmesi sonucu yaşamını yitirdiği üzerinde duruluyor. Kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi. Altunay'ın cansız bedeni otopsi için Kulu Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Konya'da müteahhit, kalorifer dairesinde ölü bulundu

Konya'da müteahhit, kalorifer dairesinde ölü bulundu

Konya'da müteahhit, kalorifer dairesinde ölü bulundu

Konya'da müteahhit, kalorifer dairesinde ölü bulundu

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