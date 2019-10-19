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Konya'da narkotik operasyonu

Konya'da, Narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 16 kişi gözaltına alındı.

DHA | 19.10.2019 - 22:42..
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Konya'da şehir merkezi ve bazı ilçelerde düzenlenen operasyonlarda 16 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Konya'da narkotik operasyonu

ÖNCE TAKİP SONRA OPERASYON

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve bazı ilçelerde uyuşturucu sattıkları ve kullandıkları tespit edilen kişileri takibe aldı. Polis, takibin ardından belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Konya'da narkotik operasyonu

5 KİLO TOZ ESRAR, 896 UYUŞTURUCU HAP

Operasyonda 4'ü satıcı olduğu tespit edilen 16 şüpheli gözaltına alındı. Polis, bir otomobilde yaptığı aramada torpido gözünde ve yedek lastik içinde zulalanmış esrar paketleri ele geçirdi. Operasyonlarda yapılan aramalarda 5 kilo 780 gram toz esrar ile 896 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Konya'da narkotik operasyonu

Konya'da narkotik operasyonu

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