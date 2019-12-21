taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9403
Euro
6.5821
Altın
1477.68
Borsa
111176.75
Gram Altın
282.244
Bitcoin
42810.33

Konya'da obruk sayısı giderek artıyor

Karapınar ilçesinde oluşan obrukların sayısı 350'ye ulaştı.

DHA | 21.12.2019 - 01:52..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Türkiye'nin rüzgar erozyonuna maruz kalan bölgelerinin başında gelen ve yaklaşık 50 bin nüfusa sahip Karapınar'da, yeraltı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen obruklar, vatandaşları tedirgin ediyor. Bölgedeki irili- ufaklı obruk sayısı 350'ye ulaştı. Yerleşim yerine yakın yerlerde oluşan obruklar ise o bölgede yaşayanları tedirgin ediyor.

Konya'da obruk sayısı giderek artıyor

İnoba Yaylasında oturan Murat Gümüş, ''Gece yatarken, gezerken bile tedirginiz. Acaba bastığımız yerde obruk olacak mı, diye tedirginiz" dedi.

Ömer Işıklı da (51), ''Artık alıştık. Her yıl bir obruk oluşuyor. Ne zaman nerede obruk oluşacağını bilmediğimiz için tabi tehlike içindeyiz. Evlerin olduğu yerde obruk riskinin olmadığını söylediler ama biz yine tedirginiz. Obruk oluştuktan sonra yayladan taşınma olmadı; ama çiftçilik bittiği için yayladan taşınanlar oldu. Biz obruklarla ilgili önlem alınmasını istiyoruz. Bir hafta önce de yine yakın bir yerde obruk oluştu. Ne zaman neresi göçer bilemiyoruz. Yoldan arabayla veya koyunlarla geçerken her an obruk oluşabilir. Yetkililer, obruk olduğu bölgeleri tespit edip, bizlere duyururlarsa bizde ona göre önlemini alırız'' diye konuştu.

Konya'da obruk sayısı giderek artıyor

Konya'da obruk sayısı giderek artıyor

Konya'da obruk sayısı giderek artıyor

Konya'da obruk sayısı giderek artıyor

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
2020 Bütçe Kanunu TBMM'de kabul edildi

2020 Bütçe Kanunu TBMM'de kabul edildi

67
Çiftlik Bank'tan sonra bir de Arsa Bank çıktı

Çiftlik Bank'tan sonra bir de Arsa Bank çıktı

23
İstanbul'da biri yeşil kategoride 2 terörist yakalandı

İstanbul'da biri yeşil kategoride 2 terörist yakalandı

17
Kastamonu'da iki aile arasında silahlı kavga

Kastamonu'da iki aile arasında silahlı kavga

14
Konya'da obruk sayısı giderek artıyor

Konya'da obruk sayısı giderek artıyor

14
Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası'nda ilk şampiyonlar

Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası'nda ilk şampiyonlar

0
Ergin Ataman: Bütün sorumluluk bende

Ergin Ataman: Bütün sorumluluk bende

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir