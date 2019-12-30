Konya'da öğretmen ve öğrenci taşıyan servis devrildi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, 11 öğretmen ile 3 öğrenciyi taşıyan servis minibüsü, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, devrildi.
SÜRÜCÜ VE 14 YOLCU YARALANDI
Kazada sürücü Musa İşleyen ile yolcular Berat Tuğçe Özkan, Fatma Buğlem Özkan, Ayşegül Özkan, Sude Aydın, Halime Ağyan, Nurettin Akar, Gamze Çalışkan, Volkan Kara, Ayşe Türkücü, Hatice Başar, Kamil Akdoğan, Aysun Uzun, Fatih Ünver ve Nihal Aydoğan yaralandı.
YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ
İhbar üzerine çağrılan ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 3 öğrenci ve 11 öğretmenin sabah saatlerinde Ahırlı ilçesindeki okula gittikleri, eğitime kar yağışı nedeniyle ara verilmesiyle de Seydişehir'deki evlerine döndükleri belirtildi.
Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.