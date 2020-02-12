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Konya'da otomobil çarpan genç yaşamını yitirdi

Konya’da yolun karşısına geçmek isteyen genç otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İHA | 12.02.2020 - 05:17..
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Konya’nın Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde, merkez istikametinden Selçuk Üniversitesi Kampüsü istikametine seyir halinde olan B.S. idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Piri Reis Parkı yakınlarında caddeden karşıya geçmek isteyen Mücahit Aktaş’a (21) çarptı.

YOL KENARINA SAVRULDU

Aktaş, çarpmanın etkisiyle yolun kenarına savrulurken, sürücü B.S. durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralı genci ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Mücahit Aktaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan, kazaya karışan sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, otomobil otoparka çekildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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