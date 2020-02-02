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Konya'da otomobil, hafif ticari araçla çarpıştı: 4 yaralı

Meram ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin hafif ticari araçla çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İHA | 02.02.2020 - 12:29..
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Konya'nın Meram ilçesinde, H.B. yönetimindeki 42 AIS 90 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı yönden gelen M.A. yönetimindeki 42 MA 3990 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.

4 KİŞİ YARALANDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada iki aracın sürücüsü ile hafif ticari araçta bulunan 2 kişi olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'da otomobil, hafif ticari araçla çarpıştı: 4 yaralı ViDEO

Konya'da otomobil, hafif ticari araçla çarpıştı: 4 yaralı

Konya'da otomobil, hafif ticari araçla çarpıştı: 4 yaralı

Konya'da otomobil, hafif ticari araçla çarpıştı: 4 yaralı


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