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Konya’da otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil, şarampole yuvarlandı. Takla atan araçta 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

İHA | 03.04.2019 - 08:21..
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Konya-Ereğli karayolunun 9'uncu kilometresinde Karapınar istikametinden Ereğli yönüne seyir halinde olan Murat Çakır idaresindeki 35 PY 485 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanıp, takla attı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza ihbarı üzerine, sağlık, polis ve jandarma ekipleri kaza mahalline sevk edildi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Süreyya Akgüç olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilin sürücüsü Murat Çakır ve araçta bulunan eşi Berivan ile çocukları Ahmet ve Osman Çakır kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Konya’da otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Ereğli ve Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden Süreyya Akgüç'ün cenazesi ise Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Konya’da otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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