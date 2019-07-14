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Konya'da otomobil ve elektrikli bisiklet çarpıştı

Konya’nın Kulu ilçesinde otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı. Kaza sonrasında elektrikli bisiklet kullanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

İHA | 14.07.2019 - 11:41..
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Adının öğrenilemediği otomobil sürücüsü ile elektrikli bisiklet kullanan 17 yaşındaki V.P. çarpıştı.

EKİPLERİ KAZA YERİNE SEVK EDİLDİ

Çarpışmada elektrikli bisiklet sürücüsü V.P. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ELEKTRİKLİ BİSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Yaralı genç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, otomobil sürücüsünün ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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