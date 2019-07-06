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Konya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki Durmuş Kumral, otomobilin çarpmasıyla metrelerce sürüklendi.

DHA | 06.07.2019 - 15:42..
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Konya'da, Seydişehir yolunun 30'uncu kilometresinde bulunan Sefaköy Mahallesi kavşağında Ömer Faruk Toy (28) yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Durmuş Kumral'a çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle Kumral, metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Kumral'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Durmuş Kumral'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Ömer Faruk Toy ise gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Konya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Konya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Konya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Konya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Konya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

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