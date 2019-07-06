Konya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Konya'da, Seydişehir yolunun 30'uncu kilometresinde bulunan Sefaköy Mahallesi kavşağında Ömer Faruk Toy (28) yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Durmuş Kumral'a çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle Kumral, metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SÜRÜKLENEN YAŞLI ADAM ORACIKTA ÖLDÜ

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Kumral'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Durmuş Kumral'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Ömer Faruk Toy ise gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

















