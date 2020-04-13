Konya'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, plakalarını söktüğü otomobil ile trafikte ilerleyen ve o anları "Bu saatten sonra Konya Emniyeti düşünsün" diyerek sosyal medyada paylaşan kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

ŞÜPHELİ 7 BİN 500 LİRA CEZA ALDI

Videodaki plakayı takibe alan polis ekipleri, sosyal medyada paylaşım yapan kişiyi kısa süre sonra yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyete götürülen kişiye, 'trafik yönünden ve bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmaktan' toplamda 7 bin 500 lira idari para cezası kesildi.

Konya'da otomobilin plakasını söken şahıs yakalandı

POLİSLERDEN ÖZÜR DİLEDİ



Emniyet güçleri tarafından paylaşılan video ile polislerden özür dileyen şahıs, "Konya Emniyeti'nden, polis ağabeylerimden ve ablalarımdan özür diliyorum. Gerçekten bu derecede bir hata olduğunu bilmiyordum. Pişmanım." dedi.