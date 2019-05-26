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Konya'da otomobilinde silahlı saldırıya uğradı

Otomobiline bindikten sonra silahlı saldırıya uğrayan şahıs, kalçasından yaralandı.

İHA | 26.05.2019 - 10:41..
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Konya'nın Selçuklu ilçesi Kılıçarslan Mahallesi Haydarbey Sokak'ta meydana gelen olayda, F.K. (43) evinden çıkıp arabasına bindiği sırada silahlı saldırıya uğradı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Silahlı şahıs ise olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Yaralı F.K., ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. F.K.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Konya'da otomobilinde silahlı saldırıya uğradı

Konya'da otomobilinde silahlı saldırıya uğradı ViDEO

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, silahlı saldırı anı bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasının saniye saniye kaydettiği görüntülerde, şüpheli şahsın, F.K.’nin aracına gelmesini beklediği görülüyor. F.K.’nin aracını çalıştırarak geri manevra yaptığı sırada koşarak otomobilin yanına gelen şüpheli, otomobilin kapısını açarak F.K.’ye tabancayla ateş edip kaçıyor.
Konya'da otomobilinde silahlı saldırıya uğradı

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