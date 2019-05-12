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Konya'da pompalı ile kafede ateş açıldı: 10 yaralı

İki kişi arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüşünce olayla ilgili olmayan insanlar da yaralandı.

AA | 12.05.2019 - 13:59..
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Konya'da merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Zehra Sokak'taki kafede kimlikleri henüz belirlenemeyen ve aralarında husumet  bulunduğu öğrenilen iki kişi tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflardan biri, aracındaki  pompalı tüfeği alıp kafede rastgele ateş açtı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği kafedeki 10 kişi yaralandı. Kendi imkanlarıyla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine giden  yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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