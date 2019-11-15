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Konya'da ruhsatsız silah satışı yapan 2 kişi yakalandı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, ruhsatsız silah sattığı iddiasıyla iki kişi gözaltına alınırken 5 tabanca, 3 tüfek ile silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İHA | 15.11.2019 - 07:32..
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Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir ilçesi Sadıkhacı Mahallesi'nde ikamet eden H.C. (39) isimli şahsın ruhsatsız silah ticareti yaptığı, elinde bulunan tabancaları Konya il merkezinde satmaya götüreceği bilgisine ulaştı.

4 TABANCA BULUNDU

Takibe alınan şüphelinin aracında yapılan aramada, kurusıkıdan bozma 4 tabanca ve bu tabancalara ait şarjör, aracın teyp altında bulunan gizli bölmeye zulalanmış olarak ele geçirildi.

Konya'da ruhsatsız silah satışı yapan 2 kişi yakalandı

İŞ YERİNDEN ADETA CEPHANELİK ÇIKTI

Beyşehir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde ise G.V. (39) isimli şahsın ruhsatsız silah satışı yaptığı bilgisi alınması üzerine şahsın iş yerinde yapılan aramada, 2 adet kısa dipçik pompalı tüfek, 1 adet av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet silah üstü dürbün, 3 adet faturasız kaçak elektro şok aleti, 4 adet av tüfeği dipçiği, 6 adet kuru sıkı tabanca şarjörü, 6 adet av tüfeği şarjörü, 21 adet av tüfeği kabzesi, 26 adet av tüfeği mobil şok aparatı, 1 adet av tüfeği el kundağı, 29 adet av tüfeği çatal ayağı ele geçirildi. Her iki şahsın gözaltına alındığı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Konya'da ruhsatsız silah satışı yapan 2 kişi yakalandı

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