Konya'da sahte plaka operasyonu: 2 gözaltı

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Selçuklu ilçesindeki bir iş yerinde sahte plaka basıldığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan fiziki ve teknik çalışma sonrası ekipler operasyon için düğmeye bastı. Yapılan baskında iş yerinde 2 pres makinesi, 375 sahte plaka, 1286 boş plaka sacı ile harf ve rakam kalıpları ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. İş yerinde yapılan incelemelerin ardından gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.