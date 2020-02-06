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Konya'da sahte plaka operasyonu: 2 gözaltı

Konya'da sahte plaka basan kişilere düzenlenen operasyonda 375 adet sahte plaka ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

İHA | 06.02.2020 - 23:29..
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Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Selçuklu ilçesindeki bir iş yerinde sahte plaka basıldığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan fiziki ve teknik çalışma sonrası ekipler operasyon için düğmeye bastı. Yapılan baskında iş yerinde 2 pres makinesi, 375 sahte plaka, 1286 boş plaka sacı ile harf ve rakam kalıpları ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. İş yerinde yapılan incelemelerin ardından gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Konya'da sahte plaka operasyonu: 2 gözaltı

Konya'da sahte plaka operasyonu: 2 gözaltı

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