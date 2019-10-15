taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8731
Euro
6.4667
Altın
1493.24
Borsa
95695.8
Gram Altın
282.305
Bitcoin
48761.57

Konya'da sigara şikayeti cinayeti

Sigara şikayeti yüzünden, 1 kişinin öldürüp, 2 kişinin yaralayan sanığa, 45 yıl 2 ay 27 gün hapis cezası verildi.

Haber Merkezi | 15.10.2019 - 15:09..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Konya'nın Güneysınır ilçesi Mevlana Mahallesi'nde iş yeri bulunan Yakup Akdoğan ile komşu iş yeri sahibi Bekir Öztürk, oğulları Mesut ve Enes Öztürk arasında 12 Kasım'da tartışma çıkmıştı.

BABA VE 2 OĞLUNA ATEŞ AÇMIŞTI

Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine Akdoğan, tabancayla baba ve 2 oğluna ateş açıp kaçmıştı. Bekir Öztürk olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan Mesut ve Enes Öztürk farklı hastanelere kaldırılmıştı.

Suç aleti tabancayla polise teslim olan Akdoğan'ın ifadesinde, Güneysınır'da pastane işletmeciliği yaptığını, bir süre önce iş yerinin karşısına yeni bir pastane daha açıldığını, buranın sahibi tarafından içeride sigara içildiği gerekçesiyle sürekli şikayette bulunulduğunu, olay günü de bu sebeple aralarında tartışma yaşandığını söylediği öğrenilmişti.

Konya'da sigara şikayeti cinayeti

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, Akdoğan hakkında "kasten öldürme, öldürmeye teşebbüs ve hakaret" gibi suçlamalarla dava açmıştı. Son sözü sorulan sanık, olay nedeniyle pişman olduğunu söyledi.

45 YIL 2 AY 27 GÜN HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı "kasten öldürme" suçundan 25 yıl, "öldürmeye teşebbüs" suçundan 10'ar yıl, ayrıca "hakaret" suçundan 2 ay 27 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Tutukluluk halinin devamına karar verilen Akdoğan, toplamda 45 yıl 2 ay 27 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rus basınından Türkiye'ye destek

Rus basınından Türkiye'ye destek

73
Meral Akşener, Suriye politikasını eleştirdi

Meral Akşener, Suriye politikasını eleştirdi

295
Trump sahte videoyu paylaşan ABC ile dalga geçti

Trump sahte videoyu paylaşan ABC ile dalga geçti

64
Şenol Güneş: Milletimize umut verdik

Şenol Güneş: Milletimize umut verdik

137
Volkswagen Türkiye’deki fabrika kararını erteledi

Volkswagen Türkiye’deki fabrika kararını erteledi

286
Dolar güne düşüşle başladı

Dolar güne düşüşle başladı

118
Merih performansıyla takdir topladı

Merih performansıyla takdir topladı

326
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir