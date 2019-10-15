Konya'da sigara şikayeti cinayeti

Konya'nın Güneysınır ilçesi Mevlana Mahallesi'nde iş yeri bulunan Yakup Akdoğan ile komşu iş yeri sahibi Bekir Öztürk, oğulları Mesut ve Enes Öztürk arasında 12 Kasım'da tartışma çıkmıştı.

BABA VE 2 OĞLUNA ATEŞ AÇMIŞTI

Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine Akdoğan, tabancayla baba ve 2 oğluna ateş açıp kaçmıştı. Bekir Öztürk olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan Mesut ve Enes Öztürk farklı hastanelere kaldırılmıştı.

Suç aleti tabancayla polise teslim olan Akdoğan'ın ifadesinde, Güneysınır'da pastane işletmeciliği yaptığını, bir süre önce iş yerinin karşısına yeni bir pastane daha açıldığını, buranın sahibi tarafından içeride sigara içildiği gerekçesiyle sürekli şikayette bulunulduğunu, olay günü de bu sebeple aralarında tartışma yaşandığını söylediği öğrenilmişti.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, Akdoğan hakkında "kasten öldürme, öldürmeye teşebbüs ve hakaret" gibi suçlamalarla dava açmıştı. Son sözü sorulan sanık, olay nedeniyle pişman olduğunu söyledi.

45 YIL 2 AY 27 GÜN HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı "kasten öldürme" suçundan 25 yıl, "öldürmeye teşebbüs" suçundan 10'ar yıl, ayrıca "hakaret" suçundan 2 ay 27 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Tutukluluk halinin devamına karar verilen Akdoğan, toplamda 45 yıl 2 ay 27 gün hapis cezasına çarptırıldı.