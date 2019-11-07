Konya'da sigaradan çıkan yangında hayatını kaybetti

Konya’nın Beyşehir ilçesinde Bayındır Mahallesi'nde, söndürülmeyen sigaranın neden olduğu yangında, dumandan zehirlenen bir kişi yaşamını yitirdi.
SİGARA YANGINA SEBEP OLDU
Jandarma ekipleri yaptığı ilk incelemede, oturma odasında içilen sigara nedeniyle koltuğun alev almasıyla yangının çıktığını ve şahsın uykusunda dumandan zehirlenerek öldüğünü belirtti.
1 ÖLÜ
Ev sahibi Mustafa Ak’ın (51) uyuduğu sırada çıkan yangını, itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü. Eve giren görevliler, yatak odasında ev sahibinin cansız bedeniyle karşılaştı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Mustafa Ak’ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.