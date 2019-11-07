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Konya'da sigaradan çıkan yangında hayatını kaybetti

Söndürülmeyen sigaradan çıkan yangın dumanında zehirlenen Mustafa Ak, evinde ölü bulundu.

İHA | 07.11.2019 - 16:56..
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Konya’nın Beyşehir ilçesinde Bayındır Mahallesi'nde, söndürülmeyen sigaranın neden olduğu yangında, dumandan zehirlenen bir kişi yaşamını yitirdi.

SİGARA YANGINA SEBEP OLDU

Jandarma ekipleri yaptığı ilk incelemede, oturma odasında içilen sigara nedeniyle koltuğun alev almasıyla yangının çıktığını ve şahsın uykusunda dumandan zehirlenerek öldüğünü belirtti.

Konya'da sigaradan çıkan yangında hayatını kaybetti

1 ÖLÜ

Ev sahibi Mustafa Ak’ın (51) uyuduğu sırada çıkan yangını, itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü. Eve giren görevliler, yatak odasında ev sahibinin cansız bedeniyle karşılaştı.

Konya'da sigaradan çıkan yangında hayatını kaybetti

İNCELEME BAŞLATILDI

Mustafa Ak’ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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