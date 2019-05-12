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Konya'da silahla kafeye ateş açtı: 10 yaralı

Kimliği belirsiz kişi, kavga sırasında husumetlisinin kafesine tüfekle ateş açtı.

İHA | 12.05.2019 - 15:13..
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Konya'nın Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Zehra Sokak'ta meydana gelen olayda,  ismi öğrenilemeyen kişi, sahibiyle husumetli olduğu kafeye geldi.

10 KİŞİ YARALANDI

Burada bu kişiler arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında aracından tüfeğini alan kişi, husumetlisinin kafesine doğru ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların bacaklarına isabet ettiği müşteri ve çalışan, toplam 10 kişi yaralandı.

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Yaralılardan bazıları kendi imkanlarıyla, bazıları ise çağırılan ambulanslarla yakındaki Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Konya'da silahla kafeye ateş açtı: 10 yaralı

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