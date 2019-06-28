taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7731
Euro
6.5672
Altın
1422.6
Borsa
95573.12
Gram Altın
263.739

Konya'da silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Komşusu tarafından evlerinde tabancayla vurulan kadın öğretmen ile kız kardeşi öldü, annesi yaralandı

AA | 28.06.2019 - 04:41..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Konya'da yalnız yaşayan 53 yaşındaki Muzzaffer C, komşularının zilini çaldı. Muzaffer C, kapıyı açan Hacer S. (51) ile evde bulunan kızları Şeyma S. (25) ve Tuğba S'ye (18) tabanca ile ateş açtı.

Öğretmen olduğu öğrenilen Şeyma S, olay yerinde hayatını kaybetti, annesi Hacer S. ile kız kardeşi Tuğba S. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Tuğba S. hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

HİSLERİNE KARŞILIK BULAMADI

Katil zanlısı, suç aleti silahla polis merkezine teslim oldu. Muzaffer C'nin, Şeyma S'ye duygusal yakınlık hissettiği ancak karşılık bulamadığı öne sürüldü.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yeni sigara paketleri belli oldu

Yeni sigara paketleri belli oldu

27
Suriye sınırına komando takviyesi

Suriye sınırına komando takviyesi

6
Bilecik'te iki grup arasında sopalı kavga

Bilecik'te iki grup arasında sopalı kavga

5
Koşu testinde rahatsızlanan asker şehit oldu

Koşu testinde rahatsızlanan asker şehit oldu

2
Almanya'da meclis yeni vatandaşlık için bir araya geldi

Almanya'da meclis yeni vatandaşlık için bir araya geldi

0
Tekirdağ'da kimyasal sızıntı paniği

Tekirdağ'da kimyasal sızıntı paniği

1
Karı-kocanın yarışı zincirleme kaza ile son buldu

Karı-kocanın yarışı zincirleme kaza ile son buldu

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir