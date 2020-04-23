Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 4 günlük sokağa çıkma yasağı kararından sonra tüm yurtta polis ekipleri denetimlerine devam ediyor.

Konya'da Merkez Karatay ilçesi Eski Garaj civarındaki denetimler sırasında yürek ısıtan görüntüler ortaya çıktı.

Konya'da sokak hayvanları trafik polisine emanet VİDEO



GÜVERCİNLERE VE KÖPEĞE SU VERDİ

Trafik denetimi yapan polis ekiplerinin yanındaki yola güvercin sürüsü indi. Vefa destek grubu ve belediye ekiplerinin ekmek de verdiği yerde uygulama yapan bir trafik polisi de bulduğu bir bidonla güvercinlere su doldurdu.

Trafik polisi güvercinleri beslediği sırada yanına gelen bir köpeğe de su içirmesi yürekleri ısıttı.