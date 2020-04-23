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Konya'da sokak hayvanları trafik polisine emanet

4 günlük sokağa çıkma yasağı kararının ilk gününde Konya'da polis ekipleri sokak hayvanlarını besledi.

İHA |
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Konya'da sokak hayvanları trafik polisine emanet

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 4 günlük sokağa çıkma yasağı kararından sonra tüm yurtta polis ekipleri denetimlerine devam ediyor.

Konya'da Merkez Karatay ilçesi Eski Garaj civarındaki denetimler sırasında yürek ısıtan görüntüler ortaya çıktı.

Konya'da sokak hayvanları trafik polisine emanet VİDEO

GÜVERCİNLERE VE KÖPEĞE SU VERDİ

Trafik denetimi yapan polis ekiplerinin yanındaki yola güvercin sürüsü indi. Vefa destek grubu ve belediye ekiplerinin ekmek de verdiği yerde uygulama yapan bir trafik polisi de bulduğu bir bidonla güvercinlere su doldurdu.

Trafik polisi güvercinleri beslediği sırada yanına gelen bir köpeğe de su içirmesi yürekleri ısıttı.

Konya'da sokak hayvanları trafik polisine emanet

Konya'da sokak hayvanları trafik polisine emanet

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