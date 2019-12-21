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Konya'da takla atan araçtaki 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Konya’da otomobilin kontrolden çıkarak takla attığı trafik kazasında yaralanan 3 kişiden biri kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İHA | 21.12.2019 - 03:39..
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Konya Seydişehir - Beyşehir kara yolunun 8. kilometresinde akşam saatlerinde, sürücüsü henüz belirlenemeyen 42 AEE 603 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı.

YARALANAN 3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan F.K. (22) ve Ö.Ç. (25) olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araç altında sıkışan Mehmet Karakoyun (30) ise itfaiye tarafından sıkıştığı otomobilin altından çıkarıldı.

Konya'da takla atan araçtaki 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

1 KİŞİ MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaralılardan Mehmet Karaboyun kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Durumu ağır olan F.K. ve Ö.Ç. ise hastanede yapılan müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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