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Konya'da taksicilerin sıra kavgası: 1 yaralı

Şehirlerarası otobüs terminalinde çıkan sıra kavgasında bir taksici, daha önce de aynı nedenle tartışma yaşadığı bir taksiciyi silahla yaraladı.

DHA | 09.09.2019 - 22:56..
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde saat 19.00 sıralarında şehirlerarası otobüs terminalinde silahlı kavga meydana geldi.

SIRA YÜZÜNDEN TARTIŞTILAR

Mevlüt Ç., iddiaya göre aralarında sürekli sıra kavgası yaşadığı Ali Nar'ın yanına geldi. Ardından Ali Nar ile birlikte çay ocağına giden Mevlük Ç., sıra yüzenden yeniden tartıştı.

BACAĞINDAN YARALADI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mevlüt Ç., yanındaki tabancayla Ali Nar'ın üzerine 3 el ateş etti. Mermilerden 1'i bacağına isabet eden Nar, kanlar içinde yere yağıldı. Mevlüt Ç. de oradan ayrılıp, taksine binip uzaklaştı. Nar da, çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Konya'da taksicilerin sıra kavgası: 1 yaralı

Konya'da taksicilerin sıra kavgası: 1 yaralı

Konya'da taksicilerin sıra kavgası: 1 yaralı

Konya'da taksicilerin sıra kavgası: 1 yaralı

Konya'da taksicilerin sıra kavgası: 1 yaralı

Konya'da taksicilerin sıra kavgası: 1 yaralı

Konya'da taksicilerin sıra kavgası: 1 yaralı

Konya'da taksicilerin sıra kavgası: 1 yaralı

Konya'da taksicilerin sıra kavgası: 1 yaralı

Konya'da taksicilerin sıra kavgası: 1 yaralı

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