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Konya'da tarihi eser satmaya çalışan 1 kişi yakalandı

Ereğli ilçesinde, 2 bin yıllık ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 parça tarihi eseri satmaya çalışan A.K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

DHA | 03.12.2019 - 20:00..
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Konya'da, Ereğli Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Zengen Mahallesi'nde oturan A.K.'nin elinde tarihi eser bulundurduğu ve satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

JANDARMA İKNA EDİP TESLİM ALDI

A.K. ile irtibata geçen ekipler, elindeki eserleri teslim etmesini söyledi. İkna edilen A.K., 2 bin yıllık ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 parça tarihi eseri teslim etti.

ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Tarihi eserlerin pişmiş topraktan yapılmış çömlek, testicik, boğa başı görünümlü işlemeli içki kabı ve bacak görünümlü ayak kısmı kırık içki kabı olduğu öğrenildi. Eserler, Ereğli Müze Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. A.K.'nin gözaltında olduğu, işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

Tarihi eserleri satmak isterken jandarma yakaladı -1


Tarihi eserleri satmak isterken jandarma yakaladı -2

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