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Konya'da tekel cinayetine verilen cezalar belli oldu

Tekel bayisinde av tüfeği ile bir kişinin ölümüne 4 kişinin de yaralanmasına neden olan iki sanıktan birine 49 yıl 2 ay, diğerine 29 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

AA | 08.10.2019 - 11:49..
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Meram ilçesinde 30 Nisan 2017'de bir tekel bayisinde, iki grup arasında tartışma çıktı. Abdullah, Zekai, Ali Murat ve Mustafa G. av tüfeğiyle vuruldu, Nail Ç ise arbedede yaralandı. Abdullah G. olay yerinde hayatını kaybetti; şüpheliler için arama çalışmaları başlatıldı.

Olayla ilgili gözaltılar ve tutuklamalar yapıldı. Bugün ise verilecek cezalar belli oldu.

Konya'da silahla bir kişinin öldürülmesi, 4 kişinin yaralanmasına ilişkin yargılanan tutuklu sanıklar Fatih Toprakcı'ya "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 49 yıl 2 ay, Gökhan Şahin'e "kasten öldürmeye yardım" suçundan 29 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

CEZALANDIRILMASI TALEP EDİLDİ

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya; sanıklar Toprakcı, Şahin ve taraf avukatları ile müştekiler katıldı. Müşteki avukatı, sanıkların suçlarının sabit olduğu kanaatinde olduklarını belirterek cezalandırılmalarını talep etti.

Tutuklu sanık Fatih Toprakcı savunmasında, alkol almaya gittiği tekel bayisinde, ölen Abdullah G. ve arkadaşlarının kendisine ortada bir neden yokken hakaret ettiklerini ve saldırdıklarını öne sürdü.

"ÜZGÜN VE PİŞMANIM"

Çıkan tartışmadan sonra eve giderek kızgınlıkla yanına tüfek aldığını anlatan Toprakcı, "Oraya yalnız gitmemin doğru olmayacağını düşünerek arkadaşım S.M.'yi aradım. Niyetim kimseyi öldürmek değildi. Oraya kızgınlıkla gittim ama amacım onlarda kalan paramı geri almaktı. Gittiğimde onların da hazırlıklı bir şekilde silahla beni beklediklerini gördüm. Karşımdaki silahını çekince ben de ateş ettim. Böyle olmasını istemezdim, çok üzgün ve pişmanım." şeklinde savunma yaptı.

Sanık Şahin de olay günü Toprakcı'nın kendisini aramadığını, olayı bir başkasından öğrenince ortamı sakinleştirmek için gittiğini savundu.

Olay yerine gittiğinde yaralananları gördüğünü dile getiren Şahin, "Tek amacım eniştem Fatih'in kötü bir şey yapmasını engellemekti. Karşı tarafta kaç kişi var ve ne oldu bilmediğim için silahla havaya ateş açmak durumunda kaldım. Kimseye ateş etmedim." ifadelerini kullandı.

Konya'da tekel cinayetine verilen cezalar belli oldu

CEZALAR BELLİ OLDU

Toprakcı’nın avukatı Göksel Karagöz de müvekkili hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek, mahkemeden beraat kararı beklediklerini ifade etti. Karagöz, mahkemenin aksi yönde karar vermesi halinde ise Toprakcı hakkında "haksız tahrik" indirimi uygulaması gerektiğini savundu.

Mahkeme heyeti; son savunmaların ardından Toprakcı'ya Abdullah G.'yi "kasten öldürme" suçundan 15 yıl, Ali Murat G., Zekai G. ve Nail Ç.'ye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ayrı ayrı 10'ar yıl, Mustafa G.'ye yönelik "nitelikli yaralama" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

Şahin'e ise "kasten öldürmeye yardım" suçundan 10 yıl, Ali Murat G., Nail Ç. ve Zekai G.'ye yönelik suçundan 3 kez 5'er yıl, Mustafa G.'ye yönelik suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası veren heyet, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

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