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Konya'da tır ile servis otobüsü çarpıştı: 1 ölü 24 yaralı

Tır ile servis otobüsünün çarpışması sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

İHA | 04.05.2019 - 11:08..
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Konya Aksaray Karayolu Tümosan Kavşağı’nda meydana gelen olayda, Aslım Caddesi’nden kavşağa giriş yapan Bahri A. yönetimindeki patates yüklü tır, kavşakta şehir merkezinden organize sanayi bölgesine işçileri götüren servis otobüsü ile çarpıştı.

TIR YAN YATTI

Çarpmanın etkisiyle sürüklenen otobüs yan yattı, tırın kabini ise hurdaya döndü. Kaza ihbarı üzerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi olay yerine sevk edildi.

İŞÇİLERDEN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada servis otobüsünde bulunan işçilerden Abdullah Pala olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 20’den fazla işçi ve araç sürücüleri ise ambulanslarla Konya’daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Tır sürücüsünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Konya'da tır ile servis otobüsü çarpıştı: 1 ölü 24 yaralı

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