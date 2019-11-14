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Konya'da tır köprüden aşağı düştü

Tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı, ardından da köprüden aşağı uçtu. Sürücü, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA | 14.11.2019 - 15:12..
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Kaza, 13.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Adana Çevre Yolu üzerinde meydana geldi.

Konya'da tır köprüden aşağı düştü

HAKİMİYETİNİ KAYBEDİP REFÜJE ÇARPTI

Adliye istikametinden merkez istikametine seyir halinde olan Süleyman D. idaresindeki tır, köprülü kavşakta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Konya'da tır köprüden aşağı düştü

KÖPRÜDEN AŞAĞI DÜŞTÜ

Çarpmanın etkisiyle tırın dorsesinde bulunan konteynerin çarptığı tırın kupası, köprüden aşağıya düştü. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kazada yaralanan sürücü Süleyman D., sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konya'da tır köprüden aşağı düştü

İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle çevre yolunda trafik, bir süre kontrollü olarak sağlandı. Sürücü Süleyman D.'nin, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Konya'da tır köprüden aşağı düştü

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