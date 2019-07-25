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Konya'da topladığı 50 kilo altınla kaçtı

Kampanya bahanesiyle esnaftan topladığı altınlarla kayıplara karışan kuyumcu için arama çalışmaları devam ediyor.

İHA | 25.07.2019 - 15:58..
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Konya’da uzun yıllar kuyumculuk yapan bir kişi, ucuz altın satış günü iddiasıyla başlattığı kampanyada altın toptancısı firmalarından ve vatandaşlardan topladığı yaklaşık 50 kilo altın ile kayıplara karıştı.

Topladığı altınlarla kayıplara karışan kişinin, iş yerine gelerek 10 saniye içerisinde iki bavul altın ile çıktığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ALTINLARI ESNAFTAN TOPLADI

Yaklaşık 10 yıldır çarşıda kuyumculuk yapan Musa G. (38), ucuz altın satışı kapsamında fırsat çadırı açacağını ve kampanya sonrası geri vereceğini söyleyerek çarşı esnafından yaklaşık 20 kilo altın aldı.

Konya'da topladığı 50 kilo altınla kaçtı

İSTANBUL'DAKİ TOPTANCILARDAN DA ALTIN ALDI

Kampanya broşürleriyle İstanbul’daki altın toptancılarına giden Musa G., yüklü miktarda ödünç altın alarak Konya’ya geldi.

Konya'da topladığı 50 kilo altınla kaçtı

VATANDAŞIN GÖZÜNÜ BOYADI

Kampanyayı başlatan ve ikramlarda bulunarak vatandaşların ilgisini çeken Musa G., kampanyayı bir gün daha uzattı.

Yüklü miktarda altın toplayan Musa G., kardeşinin üzerinden de 300 bin lira kredi çekti.

Konya'da topladığı 50 kilo altınla kaçtı

KAYIPLARA KARIŞTI

Musa G., altınları ve yüklü paraları topladıktan sonra kayıplara karıştı.

Musa G.’nin iş yerini açmadığını fark eden komşu esnaf, kendisini merak ederek telefon ile ulaşmak istedi, ancak telefonunun kapalı olması üzerine Musa G.’nin yakınlarına ulaştı.

Konya'da topladığı 50 kilo altınla kaçtı

KAMERALAR İNCELENDİ

Durumdan şüphelenen çarşı esnafı, Musa G.’nin komşusu sarrafın güvenlik kameralarını inceledi.

Görüntülerde Musa G.’nin dükkanına geldiği ve kısa süre sonra iki bavulla dükkandan çıktığı tespit edildi. Konya’daki mağdur esnaf Musa G. için Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Konya'da topladığı 50 kilo altınla kaçtı

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