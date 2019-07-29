taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6655
Euro
6.3057
Altın
1417.96
Borsa
102837.19
Gram Altın
258.699

Konya'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Konya-Antalya karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu, araçta bulunan çift yaşamlarını yitirdi.

DHA | 29.07.2019 - 09:13..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Konya'da, 2 otomobilin çarpışması sonucu Ali Ata (63) ve eşi Fatma Ata (59) yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

İDDİALARA GÖRE ANA YOLA ANİDEN ÇIKILDI

Kaza,  Konya- Antalya karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi.

Sıtkı Yıldız (48) yönetimindeki araç, iddiaya göre ana yola aniden çıkan Ali Ata yönetimindeki  araç ile çarpıştı.

Kazada sürücü Ali Ata ve eşi Fatma Ata ile diğer otomobilin sürücüsü Sıtkı Yıldız ile araçtaki Sadet Yıldız (41) ve Zehra İrem Yıldız (21) yaralandı.

Konya'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

ARABADA BULUNAN ÇİFT HAYATINI KAYBETTİ

Otomobilde sıkışan yaralı Ata çifti, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Çift, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralı Yıldız ailesi ise ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Konya'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Kazayı duyup, olay yerine gelen ölen çiftin yakınları göz yaşlarına hakim olamadı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Konya'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Netanyahu'dan başka ligdeyim mesajı

Netanyahu'dan başka ligdeyim mesajı

73
Kıştan bunalan İskandinavların deniz keyfi

Kıştan bunalan İskandinavların deniz keyfi

26
Selman'ın ağabeyi öldü

Selman'ın ağabeyi öldü

128
Trabzonspor'un 52. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Trabzonspor'un 52. kuruluş yıl dönümü kutlandı

36
Mostar Köprüsü'nde geleneksel atlama yarışları

Mostar Köprüsü'nde geleneksel atlama yarışları

8
Şeyma Subaşı'nın imza günü istekleri

Şeyma Subaşı'nın imza günü istekleri

28
FSM'de trafik akışı düzene girdi

FSM'de trafik akışı düzene girdi

34
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir