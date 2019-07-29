Konya'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Konya'da, 2 otomobilin çarpışması sonucu Ali Ata (63) ve eşi Fatma Ata (59) yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

İDDİALARA GÖRE ANA YOLA ANİDEN ÇIKILDI

Kaza, Konya- Antalya karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi.

Sıtkı Yıldız (48) yönetimindeki araç, iddiaya göre ana yola aniden çıkan Ali Ata yönetimindeki araç ile çarpıştı.

Kazada sürücü Ali Ata ve eşi Fatma Ata ile diğer otomobilin sürücüsü Sıtkı Yıldız ile araçtaki Sadet Yıldız (41) ve Zehra İrem Yıldız (21) yaralandı.

ARABADA BULUNAN ÇİFT HAYATINI KAYBETTİ

Otomobilde sıkışan yaralı Ata çifti, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Çift, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralı Yıldız ailesi ise ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Kazayı duyup, olay yerine gelen ölen çiftin yakınları göz yaşlarına hakim olamadı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.