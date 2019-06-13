1 Konya’da trafik kazası: 5 yaralı Konya'nın Ereğli ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

2 AB İngiltere'ye Brexit'in faturasını hatırlattı Avrupa Birliği (AB), İngiltere'nin anlaşmasız ayrılık durumunda da birlik bütçesine yönelik mali yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini açıkladı.

3 ABD Polonya'da bulunan asker sayısını artırıyor ABD Başkanı Donald Trump, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda iki ülke arasında savunma ve ticaret temelli işbirliğini güçlendirme anlaşması yaptı. Buna göre ABD Polonya'daki asker sayısını artıracak.

4 Deniz Baykal sağlık durumunu anlattı 30 yıl boyunca her sabah kalkıp spor yaptığını belirten Baykal, pıhtı atması sonucu yeni bir mücadeleye başladığını aktardı.

5 İdlib'de Türkiye öncülüğünde ateşkes sağlandı İdlib'de gerilimi azaltma bölgesinde Rusya ve Türkiye arabuluculuğunda ateşkesin sağlandığını belirtildi.

6 Maduro'ya suikast girşiminde bulunan 31 kişiye hapis Venezüella Başsavcısı Tarek William Saab, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya düzenlenen drone'lu suikast girişimiyle ilgili şu ana kadar 31 kişinin hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.