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Konya'da trafik kazasında 1 kişi öldü 8 kişi yaralandı

Konya’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı.

İHA | 07.01.2020 - 01:44..
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Konya Tuzlukçu ilçesi kavşağında , Akşehir’den Yunak istikametine seyir halinde olan M.S. yönetimindeki 06 HD 8010 plakalı otomobil ile Tuzlukçu kavşağından Yunak yoluna çıkan T.M. idaresindeki 42 UE 259 plakalı araç çarpıştı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada 42 UE 259 plakalı araçta bulunan ve mesai bitiminde Akşehir’e gitmekte olan Tuzlukçu Belediyesi çalışanları T.M. (47), A.D. (36), Y.Ü. (28) ve M.B. (48) yaralanırken, Tuzlukçu posta dağıtıcısı Ömer Faruk Savaş hayatını kaybetti.

8 KİŞİ YARALANDI

Diğer araçta bulunan sürücü M.S. (58) ile A.S. (80), H.S. (57) ve D.S. (80) de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Akşehir’deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'da trafik kazasında 1 kişi öldü 8 kişi yaralandı


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