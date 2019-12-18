Konya'da trafik polisine otomobil çarptı

Konya'nın Seydişehir ilçesi Necati Kalaycıoğlu Caddesi üzerinde, akşam saatlerinde sabit trafik uygulaması yapan polis ekipleri Ö.K.’nin kullandığı 10 ABP 72 plakalı otomobili durdurmak istedi.

POLİSE ÇARPTI

Polisleri fark etmeyen sürücü aracı durdurmaya çalışan polis memuru Atilla Aras'a çarptı. Yaralanan polis memuru olay yerine çağrılan ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı Aras'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.





SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Polis memuruna çarpan sürücü ise ekiplerce gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.







