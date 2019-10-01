Konya'da tütün kavgası: 1 ölü, 3 yaralı

Konya'nın Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Topak Sokak'ta, emlakçı arkadaşının dükkanına giden 36 yaşındaki Murat Yağcı, dükkanda oturan 38 yaşındaki Sertaç E'nin tütün sardığını gördü.

"TÜTÜN ÖYLE Mİ SARILIR"

Burada "Tütün öyle mi sarılır?" diyen Yağcı ile Sertaç E. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Sertaç E, silahla Yağcı'ya ateş etti. Silah sesini duyarak dükkana gelen Yağcı'nın arkadaşları Hasan B. ile Ertekin K. de Sertaç E'ye silahla ateş açtı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kavgada, Sertaç E. ile Hasan B. ve o sırada yoldan geçerken kurşun isabet eden Tunahan Y. yaralandı. Ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Yağcı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

3 KİŞİ YARALANDI

Hastanede tedavi altına alınan Sertaç E. ile Hasan B. ve Tunahan Y'nin, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Tedavisi tamamlanan Hasan B. ile olaya karıştığı ileri sürülen Ertekin K. gözaltına alındı.