Konya'da, tuz ruhu içen üç çocuk hastanelik oldu

Konya'nın Kulu ilçesinde, anneleri temizlik yaparken yalnız kalan 3 yaşındaki N.T., kardeşi 4 yaşındaki G.T. ve akrabaları olduğu öğrenilen 4 yaşındaki E.K., tuz ruhu şişesini açarak içindeki kimyasal maddeyi içti.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Çocukların ağlama sesleri üzerine odaya giren anne şişenin boşaldığını fark edince sağlık ekiplerine ihbarda bulunarak yardım istedi.
Ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuklar burada yapılan müdahalenin ardından Konya'daki hastanelere sevk edildi.
Çocukların tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.