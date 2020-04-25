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Konya'da, tuz ruhu içen üç çocuk hastanelik oldu

Annelerinin temizlik yaptığı sırada odada buldukları tuz ruhunu içen 2'si kardeş 3 çocuk, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İHA |
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Konya'da, tuz ruhu içen üç çocuk hastanelik oldu

Konya'nın Kulu ilçesinde, anneleri temizlik yaparken yalnız kalan 3 yaşındaki N.T., kardeşi 4 yaşındaki G.T. ve akrabaları olduğu öğrenilen 4 yaşındaki E.K., tuz ruhu şişesini açarak içindeki kimyasal maddeyi içti.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Çocukların ağlama sesleri üzerine odaya giren anne şişenin boşaldığını fark edince sağlık ekiplerine ihbarda bulunarak yardım istedi.

Ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuklar burada yapılan müdahalenin ardından Konya'daki hastanelere sevk edildi.

Çocukların tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'da, tuz ruhu içen üç çocuk hastanelik oldu

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