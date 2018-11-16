Konya'da üst geçidin merdivenleri çöktü

Olay, saat 17.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Beyşehir Çevreyolu Caddesi okullar bölgesindeki yaya üst geçidinde meydana geldi. Üzerinde yayalar yürüdüğü sırada üst geçidin ayaklarından bir tanesindeki merdivenlerde henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi. Çökme esnasında merdivenlerde olan 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, iftaiye, ambulans ve AFAD ekibi sevk edildi. 2 yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Göçen merdivenin altında inceleme yapan iftaiye ekibi, enkaz altında kimsenin olmadığını tespit etti. Merdivenlerin olaydan kısa bir süre önce çevrede bulunan okullardaki öğrencilerin geçtiği sırada çökmemesi ise olası bir faciayı önledi.

Kaza sonrası köprünün çökme ihtimaline karşın çevreyolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Bu nedenle çevreyolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Yapılan incelemelerin ardından trafiğin tekrar açılıp açılmayacağına karar verileceği öğrenildi.

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Olaya ilişkin Konya Büyükşehir Belediyesi yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şöyle denildi: "Bugün akşam saatlerinde Beyşehir Caddesi üzerinde bulunan 25 yıllık olan yaya üst geçidinin merdiveninin bir bölümü yıkılmıştır. Olay üzerine hemen harekete geçen ekiplerimiz yolu trafiğe kapatarak müdahale etmiştir. Şehrimize yürüyen merdivenli ve asansörlü yeni yaya üst geçitleri kazandıran belediyemiz, şehir merkezinde bulunan 3 eski yaya üst geçidinin yıkılarak yerlerine yenilerinin yapılması için bir çalışma yürütmekteydi. Bu olay sonrası yenileme çalışmalarımıza hız vereceğiz.

Olayın yaşandığı yaya üst geçidi, can ve mal kaybına mahal vermemek için en kısa zamanda gerekli önlemler alınarak yıkılacak, yol trafiğe açılacak ve yeni bir yaya üst geçidi yapılması için hemen ihaleye çıkılacaktır. Yıkım tamamlanıncaya kadar Beyşehir Çevre Yolu Teknik Lise yolunu kullanan sürücülerimizin alternatif yolları tercih etmeleri gerekmektedir."