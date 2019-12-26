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Konya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Ekipler tarafından, arama yapılan otomobil içerisinde uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi ise adliyeye sevk edildi.

İHA | 26.12.2019 - 13:56..
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde, polis ekipleri şüphe üzerine durdurulan 42 H 2076 plakalı otobobil içerisinde arama yaptı.

Araçta yapılan arama sonrasında 79 adet uyuşturucu hap, kullanıma hazır halde 81 gram 17 fişek esrar maddesi ele geçirdi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, araçta bulunan İsmail T. (22), Yavuzhan T. (19) ve Esra E. (24) olmak üzere 3 kişi ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan üç şüpheli, daha sonra Seydişehir Devlet Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Konya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Konya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Konya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı


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