Konya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

1 Engelli çocukları toprağa gömüp iyileşmelerini beklediler Hindistan’da anne ve babaları tarafından boyunlarına kadar toprağa gömülen fiziksel engelli çocukların görüntüsü büyük tepki çekti.

2 Devletin Atatürk Havalimanı için ödediği tazminat Atatürk Havalimanı'nın yolcu kullanımına kapanması nedeniyle DHMİ, işletmeci olan TAV'a sözleşme bitmediği için 2 milyar 559 milyon 620 bin lira tazminat ödedi.

3 İzel: Beyin gücümle zayıfladım Bir aralar psikolojik sorunlar yaşayan ünlü şarkıcı İzel, nasıl zayıfladığını açıkladı.

4 Aydın'da kamyon traktöre çarptı: 1'i ağır 3 yaralı Germencik ilçesinde, kamyonetin arkadan çarptığı traktörün şarampole yuvarlanması sonucu 1’i ağır, 3 kişi yaralandı.

5 Konya'da 15 yaşındaki çırağa palangalı işkence Karatay ilçesinde, araç yedek parçası satışı yapan iş yeri sahibi, alacağı vidanın numarasını unutan genç çocuğu, "Bir daha unutmazsın" diyerek tavana astı.

6 İzmir'de cadde ve sokaklar 2020'ye için hazırlandı Son günlerde su krizinin yaşandığı İzmir'de belediye ekipleri, yılbaşına tam takır hazır... Son olarak cadde ve sokaklar ışıklarla kaplandı.