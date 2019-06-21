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Konya'da villaya uyuşturucu baskını

3 kişinin gözaltına alındığı operasyonda piyasa değeri 1,2 milyon lira olan hibrit esrar ele geçirildi.

AA | 21.06.2019 - 15:35..
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Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi´nde inşaat halindeki bir villanın bodrum katında uyuşturucu imalathanesi kurulduğu bilgisine ulaştı.

İnşaat halindeki villanın bahçesinde çok sayıda köpek bulunmasından şüphelenen ekipler evi takibe aldı. Teknik ve fiziki çalışmanın ardından narkotik polisi, villaya operasyon düzenledi.

Konya'da villaya uyuşturucu baskını

ASANSÖR UZAKTAN KUMANDAYLA ÇALIŞIYOR

Aramalar sırasında taban kısmında esneyen bölümü kaldıran ekipler, uzaktan kumandalı sistemle çalışan asansörün, uyuşturucu imalathanesine indiğini tespit etti.

3 GÖZALTI

Yaklaşık olarak 10 milyon lira harcanarak kurulduğu belirlenen imalathanede, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da villaya uyuşturucu baskını

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

İmalathanede, 65 kilo kubar esrar, 5 kilo toz esrar ile Türkiye´de ilk kez ele geçirildiği belirtilen ve piyasa değerinin 1,2 milyon lira olduğu değerlendirilen genetiği değiştirilmiş hibrit esrar, 10 adet ruhsatsız yivli tüfek, 1 adet keskin nişancı tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

Konya'da villaya uyuşturucu baskını

Konya'da villaya uyuşturucu baskını

Konya'da villaya uyuşturucu baskını

Konya'da villaya uyuşturucu baskını

Konya'da villaya uyuşturucu baskını

Konya'da villaya uyuşturucu baskını

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