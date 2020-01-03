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Konya'da yakalanan DEAŞ'lı terörist cezaevine gönderildi

Konya’da DEAŞ’lı bir terörist yakalanarak tutuklandı.

İHA | 03.01.2020 - 23:32..
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4 yıl önce Suriye’den Konya'nın Seydişehir ilçesine gelen ve buradaki inşaatlarda çalıştığı öğrenilen Suriye uyruklu Besil El S. (22), bir yıl önce Suriye’ye dönerek DEAŞ terör örgütünün silahlı kolunda görev almaya başladı.

GÖZALTINA ALINDI

Geçtiğimiz günlerde ise Besil El S’nin Seydişehir’e döndüğü bilgisini alan Seydişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Çalışma sonrası ekipler Besil El S’yi yakalayarak gözaltına aldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyette işlemleri tamamlanan Besil El S. Seydişehir Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Besil El S. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya'da yakalanan DEAŞ'lı terörist cezaevine gönderildi

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