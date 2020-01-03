Konya'da yakalanan DEAŞ'lı terörist cezaevine gönderildi

Galatasaray, Onyekuru ve Saracchi'nin transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Galatasaray Onyekuru ve Saracchi'yi KAP'a bildirdi

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CHP'li belediyeye trans şoför

Avcılar Belediyesi trans bir bireyi şoför olarak işe alarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi.