Konya'da yasa dışı bahis operasyonu

Konya merkezli 6 ilde yasa dışı bahis oynattığı iddia edilen kişilere yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 21'i tutuklandı.

Yaklaşık değeri 132 milyon lira olan 65 gayrimenkul, 20 otomobil ve 537 banka hesabına el konuldu.

ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahis, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçlarını işledikleri iddia edilen kişilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 6 şüpheli daha gözaltına alındı.

Böylece gözaltına alınan şüpheli sayısı 26'ya yükseldi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 21'i tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YAKALAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

"Bugs Bunny" adı verilen operasyon kapsamında adreslerinde bulunamayan 12 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

MİLYON LİRALAR ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 2,4 milyon lira, 400 bin lira değerinde altın ve pırlanta ele geçirildiği öğrenildi.

Yine örgütün yaklaşık değeri 132 milyon lira olan 65 gayrimenkul, 20 otomobil ve 537 banka hesabına tedbir konulduğu bildirildi.

KOMİSYON ALIYORLAR

Örgüt lideri olduğu ileri sürülen Kürşat T'nin de yasal bir bahis sitesinde tahminci olduğu, bu sitede oyun oynayan kişileri resmi olmayan sitelere yönlendirdiği ve kazanılan paralardan da komisyon aldığı iddia edildi.

Örgüt üyelerinin kazandığı paraları aklamak için sahte şirket kurarak, gayrimenkule yatırdıktan sonra da şirketi iflas ettirdikleri ileri sürüldü.

BUGÜNE KADAR EN ÇOK ELE GEÇİRİLEN GAYRİMENKUL OPERASYONU

Kürşat T'nin eşi Nesrin T'nin de örgütün kurduğu sosyal medya hesaplarını yönettiği belirtildi. Türkiye'de bugüne kadar yapılan yasa dışı bahis operasyonlarında en çok para ve gayrimenkulün bu operasyonda ele geçirildiği bildirildi.

YAKALAMA KARARI

Konya merkezli Ankara, Antalya, Balıkesir, İstanbul ve Mersin'de, yasa dışı bahis oynattığı iddia edilen kişilere yönelik soruşturma kapsamında 17 Temmuz'da, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 38 şüpheliden 20'si yakalanmıştı.

Konya merkezli 6 ilde yasa dışı bahis oynattığı iddia edilen kişilere yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 21'i tutuklandı.

ÖRGÜT LİDERİNİN EŞİ HESAPLARI YÖNETİYOR

Kürşat T'nin eşi Nesrin T'nin de örgütün kurduğu sosyal medya hesaplarını yönettiği belirtildi.