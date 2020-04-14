Konya'da yasağı ihlal ederek taksiye binen 2 gence ceza

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından salgınla mücadele kapsamında 20 yaş ve altı gençlerin sokağa çıkması yasaklanmıştı.
Bu kapsamda emniyet güçleri de sokakta denetimleri sıklaştırdı.
YASAĞI İHLAL EDEN GENÇLER TAKSİDE YAKALANDI
Konya'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında denetime çıkarak, maskesiz ve sosyal mesafe kuralı olmayan kişileri tek tek uyarırken, araçları da kontrol etti.
Denetimler sırasında durdularan bir takside, 2 müşterinin 20 yaşın altında olduğu belirlendi.
İKİ ARKADAŞA PARA CEZASI KESİLDİ
Araçtan indirilen B.K. ve A.Y.'ye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği idari para cezası kesildi.
Karatay ilçesinde bir sanayi sitesindeki fabrikada çalıştıklarını belirten 2 arkadaş, ayrıldıkları iş yerinden kalan paralarını almaya gittiklerini, dönüşte de taksiye bindiklerini belirtti.