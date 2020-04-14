Konya'da yasağı ihlal ederek taksiye binen 2 gence ceza

1 2 gündür kaçan korona şüphelisi yakalandı Denizli’de koronavirüs şüphesi ile hastanenin izolasyon alanında kontrol altında tutulan 23 yaşındaki genç, kaçtıktan iki gün sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak, hastaneye götürüldü.

2 Evdeyken sağlıklı kalmak için ipuçları Günlük alışkanlıklarınız genel sağlığınızı ve kanser, kalp hastalığı ve diyabet gibi birçok hastalık riskinizi etkiler. Peki, salgın nedeniyle evde kaldığımız bu günlerde yaşam tarzımız nasıl olmalı?

3 Diyarbakır Lice'de 2 terörist öldürüldü İçişleri Bakanlığı, "Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi."

4 Epsilon Yayınevi'nden Aslı Tunç ile karantinada yayıncılığı konuştuk Epsilon Yayınları Yayın Yönetmeni Aslı Tunç ile yazarlığı, yayınevinin ve yayıncılığın karantina sürecindeki durumunu, nasıl etkilendiğini ve neler yapıldığını konuştuk…

5 İngiltere'de korona bilançosu: 12 bin 107 ölüm İngiltere'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 778 artarak 12 bin 107 oldu.

6 ABD'de morglarda yer kalmadı ABD'de hastane morglarında yer kalmayınca, cesetler sağlık çalışanlarının dinlenme odalarında bekletilmeye başlandı.