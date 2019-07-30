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Konya'da yılana ateş eden adam, eşini öldürdü

Suriye uyruklu genç adam, çalıştığı çiftlikte yılanı öldürmek isterken tüfeğin kazara ateş almasıyla 6,5 aylık hamile eşini vurdu. Hastaneye kaldırılan genç kadın, kurtarılamadı.

DHA | 30.07.2019 - 13:51..
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Suriye uyruklu 28 yaşındaki Ali El Arid, ailesiyle birlikte yaklaşık 10 gün önce Hacı Murat K.’ye (28) ait Konya'nın Seydişehir ilçesi Kesecik Mahallesi'ndeki çiftlikte çalışmaya başladı.

YILANI VURACAĞI SIRADA EŞİNİ VURDU

Arid, bugün sabah saatlerinde bahçede kurdukları kapana yılanın sıkıştığını fark etti. Yılanı vurmak için eve girip duvarda asılı olan av tüfeğini alan Arid, iddiaya göre yanlışlıkla tetiğe dokundu.

Konya'da yılana ateş eden adam, eşini öldürdü

GENÇ KADIN KURTARILAMADI

Tüfeğin ateş almasıyla çıkan saçmalar, 21 yaşındaki 6,5 aylık hamile eşi Zeynep El Arid'e isabet etti. 2 çocuk annesi Zeynep El Arid, kanlar içinde yere yığıldı. Ali El Arid, eşini otomobille Seydişehir Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Zeynep El Arid, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Konya'da yılana ateş eden adam, eşini öldürdü

Ali El Arid, jandarma tarafından gözaltına alındı.

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