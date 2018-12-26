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Konya'da yollar, kar yağışı nedeniyle kapalı

Konya ve çevresinde etkili kar yağışı dolayısıyla şehirler arası kara yolları trafiğe kapandı.

AA | 26.12.2018 - 03:14..
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Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak gece yerini kara bıraktı.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Konya-Afyonkarahisar, Konya-Ankara, Konya-Isparta, Konya-Antalya, Konya-Adana ve Konya-Karaman kara yolları trafiğe kapandı.

Kent çıkışlarında önlem alan trafik ekipleri araçların geçişine izin vermedi.

Konya'da yollar, kar yağışı nedeniyle kapalı

EKİPLER, YOLLARI AÇMAYA ÇALIŞIYOR

Karayolları ekipleri, belirtilen yollarda iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kar yağışı nedeniyle kent merkezi de beyaza büründü.

Belediye ekipleri ana arterlerde ulaşımın aksamaması için çalışmalarda bulundu.

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