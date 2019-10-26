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Konya'da yorgun mermi 2 kişiyi yaraladı

Konya'da nereden geldiği bilinmeyen yorgun mermiyle yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA | 26.10.2019 - 18:04..
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Konya'da iki farklı adreste, kafalarına yorgun mermi isabet eden 2 vatandaş yaralandı.

OTOBÜS BEKLERKEN VURULDU

Konya merkez Selçuklu ilçesi Kültürpark otobüs durakları ve Alaaddin Tepesi civarında meydana gelen olayda, otobüs durağında bekleyen C.D'nin (47) gözünün üzerine yorgun mermi isabet etti.

AYNI ŞEKİLDE İKİNCİ YARLANMA

Olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada olayın gerçekleştiği yere yakın bir noktada Alaaddin Tepesi civarında İ.Y. isimli vatandaş da aynı şekilde yorgun mermiyle kulağının arka kısmından yorgun mermiyle yaralandı. Olayın ihbar edilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek inceleme yaparken, yaralılar ambulanslarla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. İki yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'da yorgun mermi 2 kişiyi yaraladı

Konya'da yorgun mermi 2 kişiyi yaraladı

Konya'da yorgun mermi 2 kişiyi yaraladı

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