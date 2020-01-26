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Konya'daki bir evde yangın çıktı: 3 ölü

İki katlı bir evde çıkan yangında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybederken, soruşturma başlatıldı.

AA | 26.01.2020 - 14:06..
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Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Gölkaya Mahallesi'nde Mustafa Asan'a (95) ait iki katlı evde sabaha karşı saat 03.00 sıralarında, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Yangın ihbarı üzerine adrese, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Isparta'nın Yenişarbademli ilçesinden çok sayıda itfaiye ile sağlık ekibi sevk edildi.

Konya'daki bir evde yangın çıktı: 3 ölü

ANNE VE KIZININ CENAZESİ ÇIKARILDI

Tüp patlamasının da yaşandığı evdeki yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşlarının ardından kontrol altına alınarak, söndürüldü. Evde aynı aileden birisi engelli 3 kişinin yaşadığı öğrenildi. Yangında hayatını kaybeden baba Mustafa (89) anne Ayşe (87) ile kızı Fatma Asan'a (60) ait olduğu tahmin edilen cenazeler, savcının incelemesinin ardından Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Konya'daki bir evde yangın çıktı: 3 ölü

Yangının soba kaynaklı çıkmış olma ihtimali üzerinde duruluyor.

Konya'daki bir evde yangın çıktı: 3 ölü

Konya'daki bir evde yangın çıktı: 3 ölü

Konya'daki bir evde yangın çıktı: 3 ölü

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